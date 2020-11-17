"Польза от карантина будет, но не существенная" - инфекционист

Евгений Симонец посоветовал, как достучаться до людей во время карантина. Фото: Екатерина Романчук

В Украине ввели карантин выходного дня - слабее вариант полного локдауну. В него страна не готова по экономическим причинам. Такой вид карантина ввели, чтобы уменьшить контакты между людьми и нагрузки на больницы.

Об этом рассказывает Евгений Симонец, столичный пульмонолог.

"Польза от этого карантина будет, но не существенное. Выходом является только полный карантин, но тогда начнется в стране мародерство. Когда людям не за что жить, они начинают грабить. Как помочь украинском, надо было думать летом. В то время как у нас клали дороги и латали лавочки перед выборами. А в Европе покупали ИВЛ. Кому нужны те новые дороги, как умирает кто-то из семьи", - уточняет врач.

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Официальные данные статистики по больным в Украине можно умножать на 2 или 3. Когда болеет в семья человек, то остальные члены не сдает тест, сэкономить. Но они разносят вирус, даже без симптомов. Поэтому, по факту, уже есть 20 000 больных.

"Министр вместо того, чтобы зачитывать сухие статистические данные об очередях на тестирование. Стоит показывать социальную рекламу в виде мультика или ролике. Психологи знают как это сделать. Но для этого надо было собрать группу экспертов и это запустить. Тогда в украинском было бы легче достучаться. Для остановки распространения вируса, стоит жестоко контролировать противоэпидемические мероприятия. Не у виде рекомендации, а приказа. Патрульная служба должна останавливать транспорте и проверять люди в масках. Нарушителей не предупреждать, а наложить штраф. Вряд ли кто-то еще не выучил с марта, что маску надо носить. Люди упорно этого не делают", - убеждает специалист.

Своевременная самоизоляция имеет решающее значение для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Люди с Covid-19 максимально заразны в первые 5 дней после появления симптомов. Возможность больных передавать вирус зависит от того, насколько он жизнеспособен.