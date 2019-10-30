Получить больничный станет проще: подробности

После запуска электронного реестра подделать больничные будет сложнее. Фото: Обозреватель

Больничные планируют перевести в электронную форму. Тогда украинцам не придется идти в больницу. Закрыть больничные можно будет онлайн.

"Полностью перевести больничные в электронную форму на этом этапе не удастся. Но мы сможем сделать электронный учет этих больничных и за счет этого избавимся от такого явления, как подделка больничных", - объясняет министр Кабмина Дмитрий Дубилет, передает "Економічна правда".

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Отмечает, что после запуска реестра подделать больничные будет сложнее. А процедура их получения для больных работников станет проще.

"Приятный бонус для украинцев будет заключаться в том, что закрыть больничный можно будет удаленно, к врачу для этого идти не нужно", - говорит Дубилет.

На 27,2% выросла помощь во время больничного. В среднем насчитывают 274,75 грн в день. Размер выплат зависит от продолжительности страхового стажа и среднедневной заработной платы работника, объясняют в Фонде социального страхования.