Полиомиелит "атакует" еще одну область

Полиомиелит может вызвать паралич на всю жизнь, а иногда привести к смерти. Лекарств от болезни нет. Защититься можно только вакцинацией. Фото: pixabay.com

Кроме Ривненской области наличие полиовируса подтвердили и на Закарпатье.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин на брифинге 29 октября о ситуации с полиомиелитом в Украине.

Случай инфицирования не вакцинированного 17-месячного ребенка в Ривненской области исследовали. Определили круг контактных лиц, взяли пробы воды и почвы.

"Отдельная группа работала и в Закарпатской области. Там также подтвердили наличие полиовируса. Образцы доставлены в референс-лабораторию Всемирной организации здравоохранения в Хельсинки. От результатов эпидрасследования зависит, какие меры предпримет государство. Пока мы ждем результатов. Под угрозой все невакцинированные дети до 5 лет", – сказал Кузин.

Тем временем в Ривненской области специалисты Госпродпотребслужбы проверяют, допускали ли невакцинированных детей к посещению заведений дошкольного образования.

Также в объединенной территориальной громаде, где проживает ребенок с полиомиелитом, ужесточились меры по иммунизации. В вакцинации нуждались 243 ребенка, но привили только 86. У 109 были временные противопоказания. Родители еще 48 детей вообще отказались от вакцинации.

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"По состоянию на 1 октября уровень охвата тремя дозами прививок от полиомиелита детей до года составляет всего 59,7 процента. Лучшая ситуация в Киеве, Кировоградской и Сумской областях. Худшая в Закарпатской, Ивано-Франковской и Херсонской. А для того, чтобы сформировался коллективный иммунитет и мы снова могли не бояться за здоровье наших детей, этот уровень должен достигать 95 процентов", - подчеркнул Кузин.

В среду, 27 октября, состоялось заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в отношении полиомиелита.

"По результатам заседания руководителям облгосадминистраций поручили срочно обеспечить меры по иммунизации от полиомиелита не вакцинированных детей в возрасте до 5 лет включительно. Кроме того, по всей стране должен быть усилен эпидемиологический надзор за случаями острого вялотекущего паралича", - подчеркнул Кузин.

6 октября стало известно, что в Украине подтвердили случай паралича, вызванного полиомиелитом, у 17-месячного ребенка из Ривненской области. Родители отказывались от обязательной вакцинации по религиозным убеждениям. При обследовании семьи, которая воспитывает 10 детей, вирус был обнаружен еще у шести. Впоследствии власти региона анонсировали кампанию по вакцинации против болезни для жителей области до 5 лет. Непривитых детей не будут пускать в учебные заведения.