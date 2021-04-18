Показали способ проверки свободных койко-мест в больницах с коронавирусом

Заполненность больниц с коронавируса проверяют на карте. Фото: kh.depo.ua

По состоянию на 18 апреля, в больницах, которые отведены для лечения пациентов с COVID-19, занято 55,2% коек. Это 43963 мест с 79703 существующих.

Из них 38 539 койко-мест подведен кислород. В Киеве занято 62,1% мест.

Данные по кровать фонда можно проверить на онлайн-карте.

В регионах, где ситуация наиболее напряженная, кровати с кислородом заняты так Черкасская область - 97,3%; Закарпатская область - 97,1%; Черниговская область - 96,7%; Ровенская область - 95%; Тернопольская область - 94%; Киевская область - 93,1%; Черновицкая область - 93%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ВОЗ оценили рекомендацию делать по три прививки Pfizer

В отделениях интенсивной терапии больше занято койко-мест в следующих областях:

Киевская область - 96,6%; Николаевская область - 94%; Винницкая область - 88,7%; Полтавская область - 87%; Черниговская область - 87%; Черкасская область - 85,9%;

Хмельницкая область - 84,8%; Тернопольская область - 84,5%. Ивано-Франковская область - 84,4%; Запорожская область - 84,3%.

За последние сутки в Украине обнаружили 10 282 новых больных с коронавирусом. Из них детей - 456, медработников - 161. Количество активных больных - 424645 человек. Умерли за последние сутки 250 человек, а выписаны - 6523. Такие данные по состоянию на утро 18 апреля сообщает Минздрав.