Показали способ проверки свободных койко-мест в больницах с коронавирусом

По состоянию на 18 апреля, в больницах, которые отведены для лечения пациентов с COVID-19, занято 55,2% коек. Это 43963 мест с 79703 существующих.
Из них 38 539 койко-мест подведен кислород. В Киеве занято 62,1% мест.
Данные по кровать фонда можно проверить на онлайн-карте.
В регионах, где ситуация наиболее напряженная, кровати с кислородом заняты так Черкасская область - 97,3%; Закарпатская область - 97,1%; Черниговская область - 96,7%; Ровенская область - 95%; Тернопольская область - 94%; Киевская область - 93,1%; Черновицкая область - 93%.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ВОЗ оценили рекомендацию делать по три прививки Pfizer
В отделениях интенсивной терапии больше занято койко-мест в следующих областях:
Киевская область - 96,6%; Николаевская область - 94%; Винницкая область - 88,7%; Полтавская область - 87%; Черниговская область - 87%; Черкасская область - 85,9%;
Хмельницкая область - 84,8%; Тернопольская область - 84,5%. Ивано-Франковская область - 84,4%; Запорожская область - 84,3%.
За последние сутки в Украине обнаружили 10 282 новых больных с коронавирусом. Из них детей - 456, медработников - 161. Количество активных больных - 424645 человек. Умерли за последние сутки 250 человек, а выписаны - 6523.
Такие данные по состоянию на утро 18 апреля сообщает Минздрав.
Комментарии