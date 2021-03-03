Показали смертельную Covid-статистику в Украине

Умерли 89% пациентов с коронавирусом. Фото: Укринформ

В Украине скончались 89% пациентов с коронавирусом, которые находились на искусственной вентиляции легких.

Cредняя госпитальная летальность за весь период наблюдений составила почти 17% - с почти 154 тысяч госпитализированных скончались более 26 тысяч человек, говорится в исследовании Национальной академии наук.

Летальность у больных, находящихся в отделениях интенсивной терапии, составляет 76%, а у больных, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), - 89%.

Из 8 446 пациентов, которые находились на ИВЛ, скончались 7 479 человек.

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К аппарату искусственной вентиляции легких подключают тяжелобольных пациентов.

Ранее в Минздраве заявляли, что в течение первого полугодия Украина может получить в рамках глобальной инициативы COVAX от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford. 22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от Covid-19, разработанную компаниями "Oxford" и "AstraZeneca" (торговое название CoviShield). 23 февраля в Украину из Индии прибыла первая партия вакцины "CoviShield". 24 февраля в Украине началась вакцинация от Covid-19.