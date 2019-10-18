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пятница, 18 октября 2019 23:50

Показали 5 специй, которые лучше защищают от простуды

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Показали 5 специй, которые лучше защищают от простуды
Корица защищает от простуды Фото: uk.etcetera.media

Чтобы не столкнуться с простудой, важно повысить иммунитет. В этом могут помочь не только физическая активность, закаливание и полноценный сон, но и здоровое питание. В частности - правильно подобранные специи.

Они не только улучшают вкус, но и укрепляют здоровье.

Острый красный перец

Это отличный источник антиоксидантов. К тому же, эта специя уменьшает боль при воспалительных процессов в организме.

корень солодки

Отличный способ повысить иммунитет дома. Уменьшает воспаление, помогает вылечить сухой кашель, бронхит, астму, ларингит, воспаление легких и даже туберкулез.

орегано

Он содержит больше антиоксидантов, чем яблоки, апельсины или черника. Специя эффективно борется с различными инфекциями.

тимьян

Обладает антиоксидантными свойствами и помогает укрепить иммунитет. Чай с этим специей пьют при простудных заболеваниях, кашле, гриппе, бронхите.

корица

Комплекс эфирных масел, содержащихся в корицы помогает в выработке желудочного сока. Также для уменьшения боли при ревматизме и артрите, улучшает кровообращение.

имбирь

Употреблять имбирь рекомендуется людям склонным к изжоге и для повышения аппетита. Он облегчает переваривание тяжелых блюд. Чай с имбирем поможет вам быстро согреться в морозы. Особое внимание на имбирь следует обратить мужчинам с проблемами в интимной сфере.

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В апреле 2020 году в Украине будут введены электронные карты пациентов, которые позволят избавиться от привычных бумажных карт.

Текстовые версии электронных карт уже запущены в пилотном режиме. Об этом сообщила координатор направления eHealth от Офиса Президента Украины Яника Мерил.

telegraf.com.ua
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