Подсолнечное, оливковое, льняное - свойства самых популярных растительных масел

Чем полезны растительные масла? Фото: из открытых источников

Растительное масло давно поселилась на полках наших кухонь. Однако не всем доподлинно известно, как правильно применять такое пищевое масло.

Диетолог Анна Корнейчук рассказала, которую масло выбрать подсолнечное, оливковое и льняное, чем богата каждая из них и как использовать их в кулинарии, пишет "Здоровья24".

Рафинированное или нерафинированное?

Во время рафинирования масло хоть и теряет большинство питательных веществ, однако становится чище от опасных. На ней рекомендуют жарить. Нерафинированным же лучше заправлять салаты. Ведь когда вы льете такую ​​на сковородку и включаете огонь, через несколько минут она пенится и дымит.

Подсолнечное масло

Подсолнечное масло богато витамином Е, а еще содержит линолевую кислоту, которая относится к незаменимым жирным кислотам (строение клеток и тканей, их нормальное функционирование). Но в ней слишком много Омега-6 и практически нет Омега-3. А поскольку в рационе современного человека Омега-6 и так много, то постоянное употребление продуктов с этими кислотами может приводить к преждевременному старению, развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

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Оливковое масло

Снижает уровень "плохого" холестерина в организме, укрепляет сосуды, делая их более эластичными, а также уменьшает риск возникновения злокачественных опухолей.

Стоит покупать оливковое масло премиум-класса Extra-virgin olive oil, которую получили методом отжима. Ее кислотность не должна превышать 0,8%, бутылка должна максимально защищать жидкость от солнечного света, а срок хранения масла должен превышать 18 месяцев.

Льняное масло

Лидером по содержанию жирных кислот Омега-3 является льняное масло. Их в этой жидкости - более 50%. Благодаря этому она уникальна. Использование этого масла помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, диабета, а еще нормализует работу всей пищеварительной системы. Льняное масло в открытой бутылке нужно хранить только в холодильнике, не более 3-4 недель. И, конечно, не жарьте на ней, ведь при высокой температуре она мгновенно окисляется.

Растительное масло натощак

Употреблять ее натощак или нет, решает ваш врач. Ведь, с одной стороны, так вы запускаете в работу печень и желчный пузырь. С другой же - активный выброс желчи может усилить уже имеющиеся болезни желудочно-кишечного тракта.

Также врач вернуть внимание на другие, не менее питательные растительные масла: конопляное, тыквенное, кунжутное, грецкого ореха.

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