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четверг, 01 июля 2021 03:29

Подсчитали, сколько людей вакцинировали от коронавируса. Мировая статистика

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Подсчитали, сколько людей вакцинировали от коронавируса. Мировая статистика
Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля. Фото: Reuters

Вакцинация от коронавируса в мире набирает обороты.

"На 30 июня в 180 странах было введено более 3,05 миллиарда доз вакцин", сообщает Bloomberg.

Этих доз хватает для полной вакцинации 19,6% населения мира.

Однако вакцины были распределены неравномерно: страны и регионы с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 30 раз быстрее, чем страны с низкими доходами.

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Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля. В Украине против Covid-19 уже полностью привиты более 649,5 тыс. человек.

Сейчас прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute) CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio произведенной в Южной Корее.

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