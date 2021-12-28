Подростки в четыре раза чаще берутся за сигарету, если курят родители

Если родители курят, то это увеличивает в разы вероятность, что их ребенок тоже начнет курить / Getty Images

Медики предупреждают, что подростки, чьи родители или опекуны курят, в четыре раза чаще начинают курить.

Статистику опубликовали в рамках кампании "Лучшее здоровье без курения", чтобы поощрить курильщиков отказаться от вредной привычки. Об этом пишет The Guardian.

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Другие статистические данные показали, что дети в возрасте 10-15 лет чаще курят, если их мать или отец сейчас курят.

Последствия курения могут привести к 20 видам и подвидам онкологии. Однако никотин не является причиной их развития. Это природное вещество, содержащееся в томатах, картофеле, чайных листьях и других продуктах семейства пасленовых. Никотин производится в человеческой печени, участвуя в обмене веществ. В процессе курения никотин начинает поступать в организм извне, и печень перестает производить его самостоятельно. Так возникает зависимость.