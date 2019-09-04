Подростка доконала любовь к фастфуду

С раннего детства в рационе парня был только фастфуд, никаких овощей и фруктов. ФОТО: eater.com

Подросток из британского города Бристоль ослеп и почти полностью потерял слух из-за пристрастия к нездоровой пище.

Еще с начальных классов школы парень совсем отказался от употребления фруктов и овощей. Все потому, что ему не нравилась их текстура. Питался исключительно чипсами, картофелем фри, мясными полуфабрикатами и белым хлебом. Сообщает телеканал Sky News.

Впервые с жалобами на самочувствие подросток обратился в больницу в возрасте 14 лет беспокоило его постоянное чувство истощенности. Правды о своем рационе не рассказал. Врач направил парня на анализы. Их результаты показали, что в организме ребенка слишком низкий уровень витамина B12. Также была обнаружена макроцитарная анемия — состояние, при котором эритроциты становятся чересчур большими и не могут насыщать кровь достаточным количеством кислорода. На основе анализов врачи назначили подростку инъекции витамина B12 и соответствующую диету.

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Во второй раз на прием к врачу парень пришел через год. На этот раз состояние его значительно ухудшилось — пострадали слух и зрение. Обследование показало низкий уровень витаминов D и B12, недостаток в организме меди и селена, а также начальную стадию остеопороза. Тогда парень признался, что с раннего возраста имел в своем рационе только жареный картофель, чипсы, белый хлеб, ветчину и сосиски.

Лечение улучшений не дало — снижение слуха и зрения продолжало прогрессировать. До 17 лет парень полностью ослеп.

"Всем известно, что в результате употребления нездоровой пищи возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и рака. Однако плохое питание может также безвозвратно повредить и нервную систему, особенно зрение. Дальнейшее ухудшение состояния потенциально обратимо. Однако только на ранних стадиях. Если же не лечить, это приведет к бесповоротной слепоте", — отметили в своем отчете врачи бристольского госпиталя.

Из-за несбалансированного питания умирает людей больше, чем из-за курения. Причиной смерти становится недостаток фруктов, цельнозерновых злаков, орехов и семям, избыток соли. Правильный рацион помогает контролировать вес, предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, остеоартрита, депрессии, деменции, некоторых типов рака, а также уменьшает проявления ревматоидного артрита.