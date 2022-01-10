Почти половина взрослых украинцев получила вакцину от Covid-19

48% взрослых украинцев получили как минимум одну дозу. Фото: Pexels

48% взрослых украинцев получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения в Facebook.

Больше всего привитых в Киевской, Полтавской и Днепропетровской областях. Там более половины взрослого населения получили одну или две дозы вакцины

Меньше всего вакцинированных в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

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"Прививаться первой и второй дозой вакцины или получить бустерную дозу, если вы вакцинировались более шести месяцев назад, можно в любом пункте или центре вакцинации", - говорится в сообщении.

В Украине вторая область перешла в оранжевую зону карантина. Кроме Херсонской, ситуация с коронавирусом ухудшилась 10 января в Сумской области. За прошедшие сутки в стране выявили 1969 новых случаев коронавируса. Из них детей - 94, медработников - 41. Умерли 86 больных. Выздоровели 3517 человек.