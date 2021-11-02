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вторник, 02 ноября 2021 12:41

Почти половина взрослых украинцев не готова вакцинироваться

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Почти половина взрослых украинцев не готова вакцинироваться
18% заявили о готовности к прививке. 36% респондентов уже вакцинировались. Фото: Pexels

43% взрослых украинцев не готовы вакцинироваться против коронавируса.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг" в октябре 2021 года.

18% заявили о готовности к прививке. 36% респондентов уже вакцинировались одной или двумя дозами.

В "Рейтинге" подчеркнули, что опрос проводили только среди взрослого населения Украины. Официальная статистика количества вакцинированных выводится среди всего населения.

По данным Our World in Data, по состоянию на 1 ноября 23,7% украинцев получили по крайней мере одну прививку. 17,1% прошли полный курс вакцинации.

"По сравнению с июлем этого года лояльность к вакцинации возросла. Среди молодых респондентов больше тех, кто не хочет делать прививки", - говорят социологи.

При этом 41% украинцев боятся заболеть коронавирусом.

"С весны этого года уровень тревожности по поводу состояния здоровья в условиях пандемии несколько снизился. Самые высокие показатели волнения, как и в прошлые разы, фиксируют в старшей возрастной группе и среди женщин", - говорится в исследовании.

77% респондентов переживают за здоровье близких и родных.

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Опрос проводили среди населения Украины от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. В нем приняло участие 2,5 тыс. респондентов.

1 ноября в Украине обнаружили 19 455 новых больных коронавирусом. Из них 1263 ребенка и 339 медработников. Умерли 700 инфицированных, выздоровели - 12 639 пациентов. Наибольшее количество случаев недуга за прошлые сутки зарегистрировали в Одесской (1908), Днепропетровской (1621), Запорожской (1341), Харьковской (1337) областях и Киеве (1738).

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