Почти 40% взрослых украинцев полностью вакцинировались

Ситуация с коронавирусом в Украине по состоянию на 10 декабря / Минздрав

Уже 45,2% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против Covid-19. 39,4% взрослых украинцев прошли полный курс вакцинации.

Согласно рекомендациям ВОЗ показатель привитых в мире к концу года должен составить 40%. Об этом пишет Министерство здравоохранения.

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Более 14 млн украинцев получили как минимум одну дозу вакцины против Covid-19. Вчера около 158 тыс. украинцев вакцинировали. Одну дозу получили 57,2 тыс., две – почти 100,5 тыс. граждан Украины.

За сутки 09 декабря в Украине было зафиксировано более 11,3 тыс. новых подтвержденных случаев коронавируса. Также госпитализировали – 2551 украинцев, умерло 442.

За все время пандемии в Украине заболело коронавирусом – более 3,5 млн человек. Умерли 90343. Вакцинация – единственный эффективный способ защитить себя от коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует людям с ослабленным иммунитетом и привитыми инактивированными вакцинами не медлить с введением третьей бустерной дозы Covid-препаратов. Вакцины обеспечивают надежную защиту от Covid-осложнений не менее шести месяцев.