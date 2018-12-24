Почему зимой надо есть грейпфруты

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В холодный период года люди должны особенно внимательно следить за содержанием витамина C, биофлавоноидов и других биологически активных веществ, поддерживающих иммунную систему человека.

Эти вещества также хорошо влияют на состояние суставов, кожу в холодное время, пишет диетолог Светлана Фус в Facebook.

Поэтому она советует обратить внимание на грейпфрут.

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6 убедительных преимуществ есть грейпфрут зимой

1. Один плод грейпфрута содержит дневную норму витамина C.

2. Половина этого фрукта (150 граммов содержит 60 ккал. Поэтому грейпфрут можно считать низкокалорийным.

3. Плод содержит магний, кальций, железо, каротиноиды, калий и витамины группы B.

4. Грейпфрут содержит эфирные масла, никотиновую кислоту, которые помогут справиться с бессонницей и помогают при головных болях.

5. Этот фрукт имеет низкий гликемический индекс - 25 единиц. Именно поэтому его можно употреблять при диабете.

6. Грейпфрут - это ценный источник пектина и фитонцидов.

Чем опасно чрезмерное потребление грейпфрута

При чрезмерном употреблении этот фрукт может вызвать негативную реакцию желудочно-кишечного тракта. В организме человека недостаточно ферментов для того, чтобы его переварить, поскольку он считается экзотическим продуктом. Поэтому на него может быть аллергия.

Запивать таблетки соком грейпфрута или заедать фруктом не стоит, поскольку искажает действие ликив.Надмирне употребление этого фрукта может влиять на обмен эстрогенов (женских гормонов), что может привести к развитию онкологии. Особенно это касается женщин в постменопаузе.

Поэтому диетолог советует включить грейпфрут в свой рацион и избегать переедания.

Прием витаминов не усиливает иммунитет. Чтобы не заболеть в сезон простуды и гриппа, дополнительный прием витаминов и диетических добавок может быть полезным только для людей, которые имеют к этому медицинские показания.