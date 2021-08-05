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четверг, 05 августа 2021 18:47

Почему шоколад полезно употреблять перед тренировками

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Почему шоколад полезно употреблять перед тренировками
Перед тренировкой нужно выпить шоколадный коктейль. Фото: pixabay.com

Шоколад полезно есть перед спортивными тренировками. В частности, он помогает людям от 40 до 60 лет.

Исследователи обнаружили, что биоактивные соединения в какао увеличивают кровоток и облегчают выполнение упражнений, ведь организм начинает легче поглощать кислород, пишет Daily Mail.

Флаванолы, полезные вещества, влияющие на поглощение кислорода, содержатся во многих растениях: чай, яблоки, различные ягоды и какао-бобы.

Однако ученые сказали, что просто съесть плитку шоколада перед тренировкой - не лучший способ. Вместо этого рекомендуют употреблять коктейль с добавлением 1,5 ст. л. какао. В 1 г натурального какао-порошка содержится в среднем 34,6 мг флаванола.

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Для сравнения, средняя плитка молочного шоколада содержит 0,73 мг/г, а темный шоколад - около 1,156 мг/г.

"Если тренироваться нерегулярно, то с возрастом это приводит к замедлению скорости поглощения кислорода", - говорят исследователи.

Замедление негативно влияет на способность человека переносить физические нагрузки.

Свет, который мы используем вечером, мешает человеку худеть. Светодиодные лампы и электронные гаджеты со временем приводят к негативным последствиям. В частности, они влияют на скорость сжигания жировых клеток во сне.

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Дата
05
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