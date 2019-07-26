Почему полезно пить воду с лимоном

Вода с лимоном помогает не набирать вес. Фото: из открытых источников

Вода с лимоном - это не тренд из Instagram, а напиток, полезный для здоровья.

Она способствует гидратации

В среднем человек должен выпивать 1,5-2 л воды в день. В это количество входит как вода в чистом виде, так и вода, которую мы получаем из продуктов питания. Но некоторым людям сложно пить нужное количество жидкости из-за вкуса. Поэтому добавление сока лимона поможет легче и быстрее обзавестись хорошей привычкой.

Она — отличный источник витамина С

Витамин С является основным антиоксидантом, который защищает клетки от разрушительных свободных радикалов. Также он снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, ограждает от инсульта, понижает кровяное давление, противодействует простуде.

Она улучшает состояние кожи

Витамин С помогает избавиться от морщин. Люди, потребляющие достаточное количество витамина, имеют более гладкую кожу и не страдают от сухости и стянутости.

Она помогает сбросить вес

Полифенольные антиоксиданты, обнаруженные в лимонах, значительно уменьшают увеличение веса.

Она улучшает пищеварение

Некоторые люди пьют лимонную воду в качестве природного слабительного. Если у вас проблемы с пищеварительной системой, то попробуйте каждое утро выпивать по стакану теплой или горячей лимонной воды.

Она освежает дыхание

Считается, что лимон нейтрализует неприятные запахи. Вот почему вам стоит выпивать воду с лимоном после употребления блюд с луком, чесноком и другими продуктами, которые являются источниками сильного аромата.

Она предотвращает появление камней в почках

Лимонная кислота может помочь в предотвращении образования оксалатных камней в почках. Чтобы снизить риск заболевания, стоит увеличить количество выпиваемой воды с лимоном.

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