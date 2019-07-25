Назвали фрукты, которые мешают худеть

Арбуз и дыня мешают похудению. Фото: Едим Дома

Лето - это щедрая пора на сезонные фрукты и ягоды. В умеренных количествах они одинаково полезны, но некоторые могут стать препятствием на пути к похудению.

Если вы на диете, то не обращайте внимания на калорийность ягоды или фрукта, отмечает диетолог Наталия Самойленко, о которой пишет 24TV.

"Вопрос не в количестве калорий, а в способности фруктов поднимать уровень инсулина в крови. Это означает, что фрукты мы должны выбирать с низким гликемическим и инсулиновым индексами - эти две цифры важнее калорийности продукта", - говорит диетолог.

Есть пять фруктов, которые мешают похудению: арбуз, дыня, виноград, персики и манго.

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Например, арбуз. Эта ягода имеет невысокую калорийность, поэтому мы часто делаем выбор в ее пользу. Но на самом деле гликемический индекс арбуза такой же, как у французского багета или картофеля фри. Способность арбуза повышать уровень глюкозы в крови достаточно высока, а чем выше глюкоза, тем больше инсулина и тем ниже способность организма к сожжению жира.

Если мы едим фрукты, которые повышают инсулин, то как бы мы не работали в зале, бесконечные прыжки инсулина в течение дня не дадут нам возможности получать желаемый результат. Эффективно худеть человек может только при низком инсулине.

Шведский диетолог Анна Юханссон создала монодиету, которой нужно придерживаться 6 дней. Смысл диеты, которая получила название "6 лепестков", заключается в том, что необходимо есть один и тот же вид продукта в течение дня.