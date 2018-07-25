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четверг, 26 июля 2018 03:28

Почему полезно ежедневно есть яблоки

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Почему полезно ежедневно есть яблоки
Фото: из открытых источников

Яблоки полезны всем сердечникам.

Британские ученые посоветовали включить в рацион питания яблоки всем желающим снизить риск сердечнососудистых заболеваний, сообщил сайт Оксфордского университета.

Медики подчеркивают, что высокое содержание калия и железа в яблоках помогает укрепить иммунитет и избежать болезней сердца.

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Исследование показало, что любители яблок в среднем страдают от заболеваний сердечнососудистой системы на 12% реже остальных людей.

По словам специалистов, зеленые яблоки чрезвычайно полезны при анемии, а красные снижают вероятность гипертонии.

Ученые выяснили, в чем секрет долгой молодости.

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