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четверг, 26 сентября 2019 05:28

Почему необходимо регулярно посещать психолога

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Почему необходимо регулярно посещать психолога
Многие психологические проблемы можно решить в штатном режиме

Люди боятся ходить к психологам через стереотипы, боязнь и разочаровываются в службах доверия.

Сначала необходимо научиться выявлять признаки, то не так. Это может быть даже недосып, невкусная еда или нежелание идти на работу.

Когда психика не здоров, то человек не может или не желает прислушиваться к сигналам тела.

Если человек сам чувствует, что с ней не все в порядке, но не может решиться обратиться к специалисту, то надо ее поддержать - предложить сопровождение, рассказывает 24tv.ua.

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Если забота о своем психическом здоровье, то гораздо больше шансов его сохранить. Посещать специалиста стоит раз в шесть месяцев.

Если не хотите этого делать, поможет теплый чай и плед.

Пить воду следует каждые 20 минут. Это поможет более быстрому выздоровлению.

Служба доверия может помочь всем, кто нуждается бесплатно. Многих это пугает, через неконфиденциальность.

По данным Минсоцполитики, почти два миллиона украинский ежегодно становятся пациентами психиатрических больниц. А от различных нервных расстройств страдает каждый третий житель нашей страны.

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