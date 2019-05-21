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среда, 22 мая 2019 09:01

Почему нельзя умываться под душем

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Почему нельзя умываться под душем
Сила потока воды из душевой лейки слишком мощная для такой нежной кожи, как на лице. ФОТО: infoaging.org

Большинство людей принимает душ горячей водой. Такая не подходит для кожи лица, являющейся куда более нежной, чем кожный покров тела.

Все потому, что горячая вода вымывает кожный жир, предназначенный для защиты эпидермиса от пересыхания. Как следствие, кожа лица начинает шелушиться и покрываться микротрещинами. Чем горячее вода, тем больше она пересушивает и травмирует, пишет mnn.

Вторая причина – слишком сильное давление, которое оказывают на кожный покров струи воды из душевой лейки. Для более плотной кожи тела оно является допустимым, тогда как на нежной коже лица может оставить невидимые глазу повреждения.

Также вредят коже лица моющие средства, которые люди обычно используются при приеме душа. Это разнообразные шампуни, кондиционеры для волос, гели. Попадая на лицо, они раздражают кожу.

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Нельзя умываться под душем и из-за слишком длительного контакта воды с кожным покровом.

"Природные вещества, такие как керамиды, жирные кислоты и кожный жир, помогают поддерживать нормальную влажность кожи. Проблема в том, что они растворимы в воде. Поэтому если вы принимаете душ более 10 минут, все эти вещества могут попросту вымыться", – говорят дерматологи.

Горячая ванна вредит при варикозе. Все потому, что под воздействием высоких температур вены получают слишком большую нагрузку. Поэтому вредными для больных варикозом являются также сауна и даже пол с подогревом. Не рекомендуется людям с таким заболеванием и слишком долго находиться на солнце, в частности не желательно загорать.

mnn.com
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