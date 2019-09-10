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среда, 11 сентября 2019 01:35

Почему мы набираем лишний вес - 3 психологические причины

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  Стресс и тревога заставляют наш организм запасаться едой впрок.
Стресс и тревога заставляют наш организм запасаться едой впрок.

Лишний вес – проблема не только физиологическая, но и психологическая. Любое резкое увеличение в весе и в объемах – сигнал нашего тела. Не всегда мы умеем прислушаться к своим ощущениям, не всегда умеем проанализировать и понять происходящее. Тело всегда отражает то, что с нами происходит, будь то хорошее или не очень психологическое состояние.

Почему мы неожиданно начинаем переедать и перестаем контролировать свой аппетит, что приводит к увеличению наших объемов? Объясняют психологи.

Как начинается набор лишнего веса?

Многие женщины не отслеживают тот самый момент, когда проблема еще только начинает развиваться – а значит, не понимают, из-за чего это происходит. Постепенно мы начинаем больше есть, меньше двигаться и начинаем поправляться. Казалось бы, должен сработать "стоп-сигнал": набрала 1-2 кг – остановись. Но почему-то именно в этот момент труднее всего контролировать себя. Изо дня в день мы откладываем диету до понедельника, а цифра на весах неумолимо растет.

Стресс и тревога – вот что заставляет наш организм запасаться едой впрок. Кого-то тянет на сладкое, кого-то – на углеводы, кто-то просто увеличивает порции. В любом случае наш психологический дискомфорт будет вызывать такие защитные реакции организма.

 

Можно выделить 3 основные причины набора веса. Рассмотрим именно тот случай, когда мы неожиданно прибавляем в весе, а не тогда когда этот вес сопровождает нас длительный период.

Первая причина: стать заметным

Любая болезнь или наше физическое проявление служат определенным целям. Когда человек увеличивается в размерах, он буквально хочет показать свою значимость этому миру. Вспомните, в каких обстоятельствах за последнее время были обесценены ваши достоинства, вас не приняли, не придали значения. Стоит проработать именно эту ситуацию, она могла запустить весь процесс. В данном случае ваше тело проявляет такую психологическую защиту.

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Вторая причина: способ получить любовь, точнее дать ее себе

Наполняя желудок, человек как бы балует себя чем-то хорошим и приятным, это самый доступный и дешевый способ "напитать" себя. Люди без ощущения внутренней любви чувствуют себя очень несчастливыми и испытывают постоянный стресс. Находясь в постоянной тревоге, они не могут себе позволить выглядеть так, как им хотелось бы, они вынуждены подстраиваться под запросы общества. Поэтому такое давление социума тоже может быть причиной набора веса. Человек слишком стремится соответствовать своим и чьим-то ожиданиям, а стресс банально "заедает".

Подумайте, какие именно тревоги заставляют вас обращаться к еде, как к способу утешить себя? В некоторых ситуациях для решения подобной проблемы может потребоваться помощь психолога, так как истинные причины набора веса могут лежать не на поверхности.

 

Третья причина: страх близости

Когда мы полнеем, то перестаем быть уверенными в себе, уже не ощущаем себя такими привлекательными, а значит – больше не транслируем свою сексуальность во внешний мир. Таким способом тело выражает психологический запрет на близкие отношения. Полнота может так же быть хорошим способом (психологической защитой) скрыть неуверенность в себе: стану полной и тогда мужчины перестанут обращать на меня внимание, не будет необходимости общаться с ними.

Если вы чувствуете, что не контролируете свой аппетит, или что увеличиваетесь в объемах, не пропорционально съеденному, – обратитесь к специалисту. Есть вероятность, что самостоятельно ваша психика не справляется.

Ученые в ходе исследований снова опровергают пользу диет: стройные люди не голодают, они придерживаются правильного образа жизни. Люди, которые не имеют проблем с лишним весом никогда не пропускают завтрак, занимаются спортом, раз в неделю взвешиваются, не придерживаются строгих ограничений в еде, но стараются не употреблять продукты из переработанного мяса и белой муки, есть больше овощей и фруктов, исключать жирные соусы и газировку.

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