Почему люди переедают

Тело набирает лишний вес из-за дефицита по-настоящему ценных и биологически активных веществ. Фото: 1.bp.blogspot.com

Люди часто увлекаются переработанной пищей из-за ее низкого качества набирают лишний вес.

Система пищеварения реагирует на такую ​​пищу специфически, передавая в мозг искаженные импульсы, способствующие перееданию, пишет "Країна здоров'я".

Американские ученые провели эксперимент, участники которого ели как продукты глубокой переработки (гамбургеры, наггетсы и т.п.), так и нормальную, нерафинированное пищу.

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Оказалось, что всего две недели употребления переработанной пищи достаточно, чтобы люди набрали в среднем по килограмму веса. В финале эксперимента ученые констатировали, что при усвоении переработанных продуктов пищеварительная система посылает в мозг искаженные сигналы о насыщении, и это способствует бесконтрольному перееданию, что ведет к полноте и ожирению.

Прежде всего тело набирает лишний вес из-за дефицита по-настоящему ценных и биологически активных веществ - витаминов, минералов и незаменимых жирных кислот. Пока организм молодой, он еще еще в состоянии бороться с ультрапереработанной едой за счет сильных компенсаторных механизмов. В старшем возрасте больше осложнений вызывает пристрастие к такой еде.

Чтобы избавиться нервного переедания, необходимо найти источник стресса. Это могут быть: проблемы на работе, токсичные коллеги, финансовые трудности, отсутствие самореализации.