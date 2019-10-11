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пятница, 11 октября 2019 15:08

Почему и в каком количестве полезно пить кофе

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Почему и в каком количестве полезно пить кофе
Существует норма того, сколько чашек кофе можно выпить в течение дня. Фото: glavcom.ua

Одним из самых популярных напитков в мире считают черный кофе.

По результатам исследований, если пить кофе в умеренных количествах, то для организма человека это будет полезно, пишет ТСН.

Кофе имеет несколько особенностей:

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- кофеин снижает риски нейродегенеративных заболеваний (болезнь Альцгеймера, Паркинсона);

- чашка кофе повышает работоспособность и концентрацию;

- продлеваем жизнь (исследование, которое длилось более 14 лет, показало прямую связь между умеренным употреблением кофе и увеличением продолжительности жизни);

- кофеин ускоряет метаболизм (но только на короткий период времени);

- снижается риск развития сахарного диабета 2 типа;

- повышается устойчивость печени к патологическим воздействиям, кофеин способствует восстановлению функций печени.

Если пить кофе сверхурочно, то это может привести к обезвоживанию, сонливости, переутомлении и потери концентрации. Также возможны проблемы с повышением уровня гормонов стресса, риски заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, нарушением процесса всасывания кальция и железа.

Человек может стать зависимой от кофе. Поэтому существует норма того, сколько чашек кофе можно выпить в течение дня:

Для взрослых - до 400 мг кофеина в день или 2 чашки эспрессо / американо.

Для беременных - до 200 мг кофеина в день или 1 чашка эспрессо / американо.

Для подростков - до 100 мг кофеина в день.

Кофе в большом количестве негативно влияет на внешность. Кофеин ухудшает состояние кожи и задерживает жидкость.

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