Плаксивость может быть признаком дефицита важного витамина

Недостаток витамина D может проявляться весьма необычными признаками. По словам специалистов, его дефицит может повлиять не только на физическое, но и на психоэмоциональное состояние.

По словам фармацевта Сьюзи Коэн, плаксивость может свидетельствовать о недостатке этого важного для организма витамина. Если человеку не хватает "солнечного" витамина, у него может повыситься вероятность возникновения депрессии, причем в любом возрасте, утверждают эксперты, пишет Express.

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Кроме того, в список необычных симптомов дефицита витамина D относят мышечную слабость, беспричинное вздутие живота, кожная сыпь. О проблеме могут говорить и частые простуды из-за снижения иммунитета.

Медики назвали продукты, которые снимают стресс. Отмечается, что организму необходимые питательные вещества для нормальной работы, особенно в стрессовые времена.