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понедельник, 07 сентября 2020 13:18

Питание влияет на коронавирус - ученые

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Питание влияет на коронавирус - ученые
Продукты влияют на смертность от коронавируса. Фото: pixabay

Исследователи из клиники берлинского Университета имени Гумбольдта выяснили, что среди стран Европы низкий уровень летальности зафиксировано в Германии, Австрии, Чехии, Польше, Словакии и Финляндии.

К такому выводу они пришли, опираясь на данные Университета Джона Хопкинса, пишут "Известия".

В указанных странах предел не превышает 4%. При этом в Бельгии, Франции, Италии и Великобритании самые высокие показатели смертности - от 10%.

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Ученые считают, что некоторые продукты, употребляемые людьми в этих странах, могут влиять на уровень смертности от Covid-19.

"Продукты с сильным антиоксидантным действием или активностью против АСЕ2, такие, как сырая или квашеная капуста, в основном потребляют в европейских странах с низким уровнем смертности, в Корее и на Тайване, и их можно рассматривать как группу с низким уровнем смертности", - предположили авторы исследования.

В аппарате искусственной вентиляции легких в реанимации нуждается большинство больных коронавирусом пациентов (87%), у которых есть тяжелая форма ожирения. Этот показатель становится ниже 75% для людей с "обычным" ожирением.

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