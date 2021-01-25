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вторник, 26 января 2021 21:05

"Первые роды длятся в среднем 18 часов" - доула Инга Родина

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Автор: предоставила Инга Родина
  "Доула не должна что-то делать - доула должна просто быть", - говорит Инга Родина
"Доула не должна что-то делать - доула должна просто быть", - говорит Инга Родина

Средняя продолжительность родов женщины, рожающей впервые - 18 часов. Роды могут быть стремительными - 2 часа, до 6 часов - быстрыми, обычными - 18 часов, и затяжными - 24 часа. В случае затяжных родов нужна уже медицинская помощь. Об этом рассказывает доула Инга Родина. Она уже 10 лет сопровождает женщин в родах. Об особенностях своей профессии она рассказала Gazeta.ua.

"Иногда доулу сравнивают не с подругой, а с мамой, которая укладывает спать капризного ребенка. Мама ничего особенного не делает - она ​​сидит у кровати, подтыкает одеяло, гладит по головке, поет колыбельную или рассказывает сказку. Она не делает ничего - она ​​просто находится рядом . Доула не должна что-то делать - доула должна просто быть.

Роды состоят из двух фаз - когда родовые пути готовятся выпустить малыша, и когда малыш выходит. Первая фаза, схватки, может длиться от 3 до 23 часов. Говорят, что в родах женщине нужно расслабиться. Расслабиться не всегда получается. Здесь дай Бог, чтобы женщине удавалось не напрягаться. А это удается в ситуациях, когда мы чувствуем поддержку.

Во время первого своего сопровождения я безумно волновалась. Но я такой человек: волнуюсь пока еду в роддом. Когда я в роддом уже зашла и слилась с обстановкой, дальше уже вхожу в поток. Активных действий от доулы не требуется. Наоборот - женщину нужно успокоить. Нужно перестать создавать ситуацию, в которой она волнуется. Для этого должно быть спокойствие внутри меня".

Перед родами нужна пауза, как пост перед Рождеством

В роды Инга ходит 3-4 раза в месяц.

"Психологически это невозможно делать каждый день. Перед родами нужна пауза, как пост перед Рождеством, и после них так же. Для меня вернуться в себя - в свое тело, в свои мысли. Мне важно сохранять внутренний комфорт с самой собой. Тогда я смогу транслировать его женщине.

Часто врачи жалуются: "Вот она пришла, подержала за руку, взяла бешеные деньги и ушла". Для того, чтобы прийти и и подержать за руку, я должна есть, пить, быть спокойной, повышать свою квалификацию, ездить на концеренции. На это нужны средства. Поэтому работа доул должна оплачиваться.

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Цены очень разные. Девушки, которые стартуют в этой специальности, могут принимать и 500 гривен за свой сопровождение. А есть специалисты, чье сопровождение стоит 6-7 тысяч. В Днепре средняя цена за услуги доулы - 3 3.5 тысячи гривен. И деньги берутся на почасово, а за факт родов. У меня в эту сумму включено то, что после родов на вторые-третьи сутки я приезжаю к женщине в роддом и помогаю ей с грудным вскармливанием. С момента начала родов я с женщиной на телефоне. Ничего не планирую. Причем позвонить она может посреди ночи, а в роддом поехать в полдень. Все роды я с ней, и 20 часов после я тоже с ней независимо от того, какое это время суток, праздники или выходные", - рассказала доула.

Доула – это женщина, которая помогает беременной в подготовке к родам и в самих родах. Она рассказывает, как нужно действовать, дает советы, успокаивает или наоборот подбадривает, выслушивает. Доула верит в женщину, она понимает, что роды – это естественный процесс, нормальный и самобытный.

Автор: Валерия Радзиевская
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