Первая прививка снижает вероятность заражения Covid-19 на 76%

Побочные эффекты проявляются лишь в 0,8% случаев. Фото: pixabay.com

Первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 76%.

Об этом в понедельник заявил президент Владимир Зеленский во время селекторного совещания. Он напомнил, что необходимо постоянно разъяснять людям вопросы, связанные с прохождением вакцинации.

"Шансы на заражение все равно остаются. И только после 2-й дозы создается полная защита от этой опасности. Поэтому мы не должны забывать о масках даже сейчас, когда вакцинация продолжается", - отметил Зеленский.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что побочные эффекты выявляются лишь в 0,8% случаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На аппаратах ИВЛ находится наибольшее количество больных с начала пандемии

За последние сутки в Украине обнаружили 6792 новых больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 467 548 украинцев. Умерли 28 433 пациента, из них 130 за последние сутки. Выздоровели - 1 226 007, за последние сутки - 3491. От начала кампании вакцинации сделали 53 155 прививок. Все привитые пока получили 1 дозу препарата из 2 необходимых.