Первая партия китайской вакцины CoronaVac летит в Украину

Посольство Украины сообщило, что первая партия вакцины CoronaVac, которую создает китайская компания Sinovac Biotech, отправили в Украину.

"Благодаря настойчивым усилиям посольства 25 марта в Украину было отправлена ​​первая партия из заказанных Украиной 1,915 млн вакцин против Covid-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech", - сообщает посольство Украины в Китае в Facebook.

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CoronaVac, зарегистрированная МЗ Украины 10 марта, прошла все этапы клинических исследований, которые официально подтвердили ее эффективность и безопасность. В посольстве отметили, что вакцина широко применяется для защиты населения от пандемии в КНР, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и др.

Китайская биотехнологическая компания Guangzhou RiboBio работает над производством вакцины от коронавируса, которую можно будет хранить в обычном холодильнике. В процессе используются передовые генетические методы.