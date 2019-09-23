Пандемия может унести жизни 150 миллионов человек

Эксперты считают, что у мира еще есть время стать на правильный путь Фото: salik.biz

Исследователи оценили готовность мира к масштабному кризису в области здравоохранения и пришли к неутешительным выводам.

В 2018-м Всемирная организация здравоохранения и Всемирный банк совместно созвали Совет по мониторингу готовности, независимую группу экспертов, ориентированную на глобальные чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, пишет ТСН.

Ученые пришли к выводу, что "существует реальная угроза пандемии респираторного патогена, которая будет быстро распространяться и будет очень смертоносной". При таких условиях погибнут от 50 до 80 млн человек и мировая экономика потеряет 5%.

"Глобальная пандемия в таком масштабе была бы катастрофической, создав бы всеобщий хаос, нестабильность и неуверенность", - продолжали авторы. - Мир не подготовлен", - отмечают они.

Эксперты считают, что у мира еще есть время стать на правильный путь. Очертили 7 конкретных действий, которые мировые лидеры могут принять для повышения готовности, включая полным внедрения Международных правил здравоохранения, увеличением инвестиций в исследования и разработку вакцин, а также создания мощных национальных систем готовности.

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"Пришло время действовать", - призывают исследователи.

Ученые разработали правдоподобный сценарий пандемии, вызванной вирусом гриппа, который своей вирулентностью и патогенностью напоминает возбудителя атипичной пневмонии. Примерно через 2 года после начала вспышки жертвами болезни станут 150 млн человек, а в случае недостаточных усилий по сдерживанию инфекции и разработки вакцины - 900 млн.

Всемирная организация здравоохранения опубликовала список глобальных угроз человечеству в 2019-м. В него, в частности впервые попал отказ от прививок. ВОЗ отмечает, что расширение охвата вакцинацией позволит избежать до 1,5 млн преждевременных смертей в год.