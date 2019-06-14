Отсыпание на выходных изнашивает организм - Супрун

Супрун научила, как отоспаться на выходных без вреда организма Фото: 24tv.ua

Отсыпание на выходных не заменит неделю полноценного сна. Откладывать полноценный сон вредно для организма.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

"Чтобы отдохнуть и восстановиться, большинству здоровых людей нужно спать 7-9 часов в сутки. Но часто мы жертвуем несколькими часам сна ради соблюдения дедлайнов, выполнения домашних дел, вечеринок с друзьями или ночного сеанса в кино. И каждый раз надеемся отоспаться на выходных. "Отсыпание "действительно улучшит обмен глюкозы, активность щитовидной железы и работу так называемой" оси стресса "гипоталамус-гипофиз-надпочечники. Но если с понедельника снова продолжить спать меньше, чем нужно - все негативные последствия недостатка сна вернутся", - уточняет Супрун.

За выходные люди не могут компенсировать недельный пробел во сне. Со временем сбивается режим, и становится сложно уснуть в воскресенье вечером, проснуться рано утром в понедельник.

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Советы для тех, кто не досыпает в течение недели:

1. Чтобы отдохнуть без вреда организму, можно позволять себе поспать не более одной дополнительной часа в выходной. А потом при необходимости вздремнуть 20-30 минут в день для быстрого восстановления сил.

2. Не стоит спать днем ​​несколько часов. Это нарушает внутренние часы организма, вызвав своеобразный "сбой", вызывает неконтролируемое чувство голода, нарушение сна и недостаток энергии.

3. Надо спать полноценно течение недели, чтобы на выходных не было необходимости наверстывать сон.

Длительное ношение обуви на высоких каблуках может повредить здоровью ног и спины. Чтобы не допустить проблемы, нужно периодически ходить в ортопедических ботинках. "Каблуки - это красиво и стильно, когда добровольно. Вы можете носить их, если вам комфортно физически и психологически, а обувь при этом имеет хороший супинатор, не давит и подбор правильно расположен посередине пяти. Но не забывайте, что длительное ношение обуви на высоких каблуках может повредить здоровью, поэтому чередуйте красивое с удобным ", - советует Ульяна Супрун.