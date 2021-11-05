Отстраненным от работы антивакцинаторам не будут оплачивать больничные

Помощь по больничным не будет предоставляться в случае отказа от вакцинации. Фото:pexels.com

Работникам, отстраненным от работы из-за отказа или уклонения от вакцинации против Covid-19, помощь по больничным предоставлять не будут. Выплаты не будут начисляться за дни временной нетрудоспособности, которые будут совпадать с днями отстранения от работы.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины.

"Помощь по временной потере трудоспособности в указанном случае не финансируется, поскольку в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании призваны компенсировать заработок застрахованного лица, потерянный им за время лечения. В случае отстранения от работы с прекращением выплаты заработной платы работника, который не соблюдает требований по обязательной вакцинации от COVID-19, факт потери заработка из-за болезни или травмы в такой период отсутствует",- отмечается на Урядовому порталі.

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Отказ от прививок при отсутствии абсолютных противопоказаний подвергает опасности окружающих.

Благодаря Covid-вакцинации каждый час спасают 10 жизней, а каждые 6 мин. - одну человеческую жизнь. Сегодня как никогда нужно ответственное отношение украинцев к карантинным ограничениям и необходимости вакцинироваться.