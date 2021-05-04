Отказ от соли помогает похудеть

Диетологи советуют заменить соль на пряности

Диетологи советуют, как избавиться от лишних килограммов на животе перед летом. Для этого достаточно начать с ограничения употребления соли.

Избавиться от жировых отложений на животе, как правило, сложно, отмечают диетологи, но реально, если соблюдать определенные правила питания.

В первую очередь необходимо заменить соль на пряности. Конечно, соль полезна, но в определенных количествах, а вот ее избыток может приводить к отечности, поскольку соль задерживает жидкость в организме. Только вы перестанете добавлять соль в блюда, то уже через несколько недель результат будет очевидным. Соль можно заменить на специи, что будет полезнее для здоровья и фигуры.

Во-вторых, обратите внимание на петрушку. Как давно известно, она активно помогает в борьбе с лишним весом. Добавляйте петрушку повсюду. Эта зелень прекрасно подходит как для салатов, так и для супов и вторых блюд. Петрушка к тому же насыщает пищу приятным вкусом и ароматом. Она содержит много витаминов и полезных веществ, обладая также легким мочегонным действием.

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Диетологи советуют есть как можно больше огурцов, поскольку этот низкокалорийный продукт надолго утоляет голод. Также огурцы помогают снимать отеки, а это очень важно для поддержания стройной фигуры.

Нередко люди, спеша утром, не успевают позавтракать и едят на ходу что угодно. Но скорость потребления пищи сказывается на фигуре, пишет popmech. Ученые из Великобритании исследовали эту тенденцию. Они опросили 800 респондентов об их привычках, физических параметрах и рационе. Среди опрошенных были взрослые и дети. Согласно результатам, именно время, выделенное на прием пищи, непосредственно влияет на вес. Те, кто ест быстро и не слишком хорошо пережевывает продукты, имеют более высокие шансы растолстеть. Зато медленная трапеза позволяет быстрее утолить голод и не переедать. По словам исследователей, проблемы с лишними килограммами возникают не только у детей и подростков, привыкших устраивать быстрые перекусы, но и у взрослых. При этом пол совсем не имеет значения. Дети, как правило, едят немного быстрее, чем их младшие братья или сестры.