Отказ от соли помогает похудеть

 
Ексклюзивы
1/5
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Просмотров: 2340
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1080
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Просмотров: 1134
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 738
Тарифы, субсидия и прописка: какие изменения подготовил украинцам май
Тарифы, субсидия и прописка: какие изменения подготовил украинцам май
2 Просмотров: 1449
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Просмотров: 432
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2286
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
Просмотров: 612
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 3978
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Просмотров: 1044
Фото
Все фото
3
5
4
6
4
Более 60% украинцев хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Более 60% украинцев хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Украина заняла пятое место в Европе по смертности от Covid-19
Украина заняла пятое место в Европе по смертности от Covid-19
Назвали продукты, которые можно употреблять по истечении срока годности
Назвали продукты, которые можно употреблять по истечении срока годности
В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины Pfizer
В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины Pfizer
Видео
Все видео
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
Интервью
1/5
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1080
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 738
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 450
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2286
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 3978
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
04 мая 2021
Просмотров: 225
"Завдяки" Чаушеску й Ахметову
Мірча Луческу – корінний "динамівець". 18-річним дебютував у складі бухарестського "Динамо" в чемпіонаті Румунії, а 1985‑го очолив цей клуб як ...
среда, 05 мая 2021 10:21

Отказ от соли помогает похудеть

  Комментировать
  Диетологи советуют заменить соль на пряности
Диетологи советуют заменить соль на пряности

Диетологи советуют, как избавиться от лишних килограммов на животе перед летом. Для этого достаточно начать с ограничения употребления соли.

Избавиться от жировых отложений на животе, как правило, сложно, отмечают диетологи, но реально, если соблюдать определенные правила питания.

В первую очередь необходимо заменить соль на пряности. Конечно, соль полезна, но в определенных количествах, а вот ее избыток может приводить к отечности, поскольку соль задерживает жидкость в организме. Только вы перестанете добавлять соль в блюда, то уже через несколько недель результат будет очевидным. Соль можно заменить на специи, что будет полезнее для здоровья и фигуры.

Во-вторых, обратите внимание на петрушку. Как давно известно, она активно помогает в борьбе с лишним весом. Добавляйте петрушку повсюду. Эта зелень прекрасно подходит как для салатов, так и для супов и вторых блюд. Петрушка к тому же насыщает пищу приятным вкусом и ароматом. Она содержит много витаминов и полезных веществ, обладая также легким мочегонным действием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Звездные диеты: Каменских, Могилевская и Джамала поделились секретами

Диетологи советуют есть как можно больше огурцов, поскольку этот низкокалорийный продукт надолго утоляет голод. Также огурцы помогают снимать отеки, а это очень важно для поддержания стройной фигуры.

Нередко люди, спеша утром, не успевают позавтракать и едят на ходу что угодно.

Но скорость потребления пищи сказывается на фигуре, пишет popmech.

Ученые из Великобритании исследовали эту тенденцию. Они опросили 800 респондентов об их привычках, физических параметрах и рационе. Среди опрошенных были взрослые и дети.

Согласно результатам, именно время, выделенное на прием пищи, непосредственно влияет на вес. Те, кто ест быстро и не слишком хорошо пережевывает продукты, имеют более высокие шансы растолстеть. Зато медленная трапеза позволяет быстрее утолить голод и не переедать.

По словам исследователей, проблемы с лишними килограммами возникают не только у детей и подростков, привыкших устраивать быстрые перекусы, но и у взрослых. При этом пол совсем не имеет значения. Дети, как правило, едят немного быстрее, чем их младшие братья или сестры.

changeua.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Отказ от соли помогает похудеть». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
мая

Семилетняя девочка стала профессиональной акушеркой

Самое читаемое
Оливия Калпо похвасталась соблазнительными прелестями на Мальдивах
Оливия Калпо похвасталась соблазнительными прелестями на Мальдивах
6
 Просмотров: 18639
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
10
 Просмотров: 14238
Наиболее благоприятный день недели, чтобы заниматься сексом
Наиболее благоприятный день недели, чтобы заниматься сексом Просмотров: 11241
Экс- &quot;виагра&quot; полностью обнажилась на пляже
Экс- "виагра" полностью обнажилась на пляже
 Просмотров: 7920
Зеленский возмутил фразой о СССР
Зеленский возмутил фразой о СССР 13 Просмотров: 5742
Здоровье
Разработчики Pfizer назвали преимущество своей вакцины
Разработчики Pfizer назвали преимущество своей вакцины Просмотров: 54
Семилетняя девочка стала профессиональной акушеркой
Семилетняя девочка стала профессиональной акушеркой
 Просмотров: 189
Ученые обнаружили в инжире свойства, способные заменить антибиотики
Ученые обнаружили в инжире свойства, способные заменить антибиотики Просмотров: 171
После пасхальных выходных одна из областей оказалась на пороге "красной" зоны
После пасхальных выходных одна из областей оказалась на пороге "красной" зоны Просмотров: 846
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после затяжных выходных
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после затяжных выходных Просмотров: 549
Больше всего комментируют
17
Чауса по указанию ОПУ в ближайшие дни задержат на границе, делая вид, что никакого вывоза в Украину не было - Арьев
13
Зеленский возмутил фразой о СССР
3
Решения международных судов нам нужны для ужесточения санкций против Росії - правозащитница
2
На нашей земле решается будущее Европы - Зеленский о вступлении Украины в ЕС
2
Евросоюз собирается одобрить вакцину, которую используют в Украине
Голосов: 724
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть