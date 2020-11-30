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вторник, 01 декабря 2020 12:01

"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19

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В Украине 377 403 активных больных коронавирусом, по состоянию на 30 ноября. Стремительное распространение Covid-19 привело к перегрузке больниц в некоторых регионах, недостатку кислорода и медперсонала.О том, как лечат коронавирус в стационаре, рассказал Gazeta.ua львовянин Вячеслав Семененко.
Автор: предоставлено Вячеславом Семененко.
  "Атмосфера была жуткая. Попал в палату с тяжелыми больными - стал 5-м, и единственным, кто выжил", - говорит Семененко.
"Атмосфера была жуткая. Попал в палату с тяжелыми больными - стал 5-м, и единственным, кто выжил", - говорит Семененко.

Как проявилась болезнь?

Где-то 15 октября поднялась температура до 37 градусов. На следующий день достигала 38,3 градусов. Но не было ни насморка, ни кашля, ни одышки. Вкус и запах чувствовал. Думал, что максимум грипп. Ломать тело начало только через несколько дней - тогда уже температура достигала 39 градусов. Нормализовал температуру аспирином, колдрексом, нурофеном. Помогал даже чай с малиной, но однократно. Пил еще раз - результата не было.

Позвонил семейному врачу, подробно описал симптомы. Она с опаской направила меня вместе с дочерью сдать ПЦР-тест. В 19-летней дочери была только температура 37 градусов, и на 5 день начала терять вкус и обоняние. Я чувствовал себя нормально, даже на работу думал выйду, когда температуру собью. В четверг вместе с дочерью пошел сдавать тест. По дороге возникла боль в груди. Была настолько интенсивной, что начал терять сознание. В центр сдачи доехал уже на такси. Сдал тест, тогда пошел на прием к семейному врачу.

Не было ли проблем с госпитализацией?

Меня осмотрела врач. Насыщение крови кислородом было нормальным. На одном пальце - 94, на другом - 95, на другом - 96. Сказала, что с такими показателями в больницу не кладут. Купил таблетки и антибиотик от пневмонии, которые назначили и поехал домой. Состояние ухудшилось. Лекарства не помогали. На вечер начал откашливать кровь из легких. Температура поднялась до 38,7 и ничем не сбивалась. На следующий день врач сообщил о госпитализации. Приняли в больнице скорой помощи на Топольной.

Положили меня в отделении обычной терапии в пятницу вечером. На тот момент оно не было оборудовано для больных коронавирусом. Там находились пациенты не только из Covid-19. Насыщение крови кислородом было 91-92 процентов, кашель не прекращался, и температура не спадала. Обоняние не исчезало вообще. Изменилось чувство вкуса.

Каким было ваше лечение?

Колоть и ставить капельницы, начали тогда, когда дал кредитную карточку санитарке, чтобы та приобрела лекарства. Антибиотик не давал результатов. Тогда врач назначил другой. За сутки стало лучше. К кислороду должны были подключить еще в день госпитализации, но в палате на 5 человек было всего 4 крана. Поэтому мне дали кислородный концентратор, и подключили и его только на 4-й день, когда жена привезла удлинитель, потому, что до этого свет выбивало. На кислороде я был неделю. Имел собственный пульсоксиметр, поэтому часто контролировал насыщение крови кислородом. Заметил, что во время физической нагрузки, мгновенно показатели ухудшались, но пока был кислород, критического ничего не было.

Были проблемы с обеспечением кислородом?

Из других этажей к нам в палату привозили людей на час подышать кислородом. То есть кого-то отключали и давали другому человеку. Спустя некоторое время это перестали делать, потому что у нас были тяжелые больные. Лежал один Любомир с нами, ему сняли на минуту кислородную маску и за это время от 91 процента сатурация упала до 60. Выход из ситуации нашли. Когда привозили людей - делали удвоители, которые позволяли подключить к одному крану сразу двух больных. Врачи их искали в интернете, чтобы купить за собственные деньги. Пациентам приходилось делать самодельные - из катетера для капельницы: ножом подрезали, чтобы шланги заходили нормально и можно было подсоединить 2 человек.

Автор: предоставлено Вячеславом Семененко.
  "За 12 дней, пока я там лежал, раз только принесли кварцевую лампу - это же страшно", - подчеркнул Семененко.
"За 12 дней, пока я там лежал, раз только принесли кварцевую лампу - это же страшно", - подчеркнул Семененко.

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Когда я ночь смог проспать без концентратора, тогда у меня его забрали и кому-то повезли. Всего на лечение потратил около 15 тысяч гривен, плюс платная компьютерная томография. Хотя ее делали в больнице, но такая очередь была, что меня записали в понедельник, а сделали, только в следующую пятницу. В то время легкие были поражены на 30 процетнов. Со сколькими меня госпитализировали - неизвестно.

Какой была обстановка в больнице?

Атмосфера была жуткая. Попал в палату с тяжелыми больными - стал 5-м и единственным, кто выжил. В больнице была куча тараканов на тумбочках. За 12 дней пока я лежал один раз только принесли кварцевую лампу - это же страшно.

Автор: предоставлено Вячеславом Семененко.
  "Тот, кто попадал в палату с 70-80-процентным поражением легких, не выживал", - говорит львовянин.
"Тот, кто попадал в палату с 70-80-процентным поражением легких, не выживал", - говорит львовянин.

Болезнь просто "съедала" легкие. Тот, кто попадал в палату с 70-80-процентным поражением, не выживал. Один пациент "сгорел" за ночь. У него было насыщение крови кислородом 91-92. Под вечер начал нервничать, что отсюда не получится выйти - в 9 утра он скончался.

Хватало ли медперсонала?

Они работали на грани возможностей. На 3 санитарок было 180 пациентов. Большинство уволилось. Медсестрам, которые делали процедуры, я бы поставил памятник при жизни. На каждую медсестру было 45-50 больных, при том, что в других отделениях - 10. Если она у меня, а у меня была 1 капельница в день и уколы, то на меня тратился час времени. На тяжелых больных - 2. Я не понимаю, как она за сутки успевала обойти всех пациентов, которые на ней. Эта беготня - каторга, потому что пока у нас ставит кому-то капельницу, уже из соседней палаты кричат, что срочно идите сюда, потому что здесь кто-то задыхается или умирает. Моя лечущая призналась, что днем ​​проходит по 60 километров.

Медперсонал весь переболел. Были только в масках.

К вам пускали родственников?

Родственников пускали. Были защищены, как космонавты. Имели бахилы, костюмы, маски, шапки, перчатки. Те больные, к которым приходили родные, имели шанс выжить. Все остальные умирали в собственных фекалиях и моче. Может, по протоколу и правильно не пускать родственников, чтобы остановить распространение коронавируса, но я видел как они спасали. И памперс меняли, и судно выносили, и за лекарствами ходили. 67-летний Богдан - мой сосед - благодаря дочери и сыну, которые были у него постоянно, прожил на 5 дней больше, хотя врачи его уже списали. За него родные боролись до последнего. Каждый день покупали лекарства Актемра. Стоили они на один день 38 тысяч гривен. Тянул, но ему просто не хватило сил, и так большинству.

Как переживали увиденное, ведь нелегко наблюдать за тем, как умирают другие?

Чтобы пережить это морально, занимал себя работой. Выливал судна, делал удлинители от кислорода в туалет, пока могли ходить старшие пациенты. Я видел когда человек теряет надежду, или начинает паниковать и умирает. Как только у человека хорошее настроение и нормальные эмоции, с ним тот, кто может поддержать - другое дело.

Эмоции там нужны. Люди сходят с ума. От страха взрослые мужчины плачут. Ему под 60 лет, а он зовет маму и просит забрать его отсюда, ведь здесь не может. Страшно, потому что люди задыхаются. Хорошо, что у меня были гаджеты, а так люди варятся в тех эмоциях круглосуточно. Я не знаю, что этот ковид делает с психикой, но люди начинают физически бояться. Пациенты не давали никому дышать кислородом из крана, потому что переживали, что начнут задыхаться. За кран держались руками и ногами - просто до истерики.

Как чувствуете себя сейчас?

На момент выписки, кроме одышки и физической усталости, у меня уже ничего не было. За 2 недели полностью восстановился. Сейчас чувствую себя идеально. Спасло то, что врач была на позитиве, семья и я сам.

Антибиотики не лечат Covid-19 и не помогают избегать инфицирования. Такие препараты действенны в случае бактериальных, а не вирусных заболеваний.

Автор: Влада Москвитис
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