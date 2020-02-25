От коронавируса умер четвертый пассажир лайнера Diamond Princess

От коронавируса умер четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess.Фото: EPA

В японской больнице скончался еще один пассажир круизного лайнера Diamond Princess, у которого диагностировали коронавирус.

Мужчине было 80 лет и он стал четвертым умершим пассажиром судна, сообщило издание NHK.

Всего на территории Японии заражен 851 человек. Большинство из них - 691 - это пассажиры и экипаж круизного лайнера, которий более двух недель находится на карантине в порту Йокогамы.

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По сообщению Министерства здравоохранения, в Украине по состоянию на 24 февраля не зафиксировали ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса COVID-19.

В то же время коронавирус зарегистрировали в Китае и еще 29 странах мира.

24 из 25 граждан Украины, которые работают на круизном лайнере Diamond Princess, не собираются эвакуироваться в Украину, с последним не удалось связаться.