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вторник, 25 февраля 2020 07:32

Экипаж Diamond Princess отказался возвращаться в Украину

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Экипаж Diamond Princess отказался возвращаться в Украину
Украинцы останутся на борту Diamond Princess — МИД Фото:Reuters

24 из 25 граждан Украины, которые работают на круизном лайнере Diamond Princess, не собираются эвакуироваться в Украину, с последним не удалось связаться.

Об этом сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко.

"Их обязательства определяются контрактом, также учитывается их желание. Сейчас 24 из них сообщили, что не намерены пока возвращаться в Украину. Еще с одним украинцем еще устанавливается контакт", — сообщил он журналистам Общественного радио.

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По словам Коваленко, если украинцы передумают относительно возвращения в Украину, то в таком случае будут приниматься соответствующие меры.

Двое украинцев находятся в больнице. В них был диагностирован коронавирус нового типа Covid-19, еще не проходили тест на выздоровление. Все украинцы - члены экипажа. Их обязательства определяются контрактом, также учитываются их желания. Этот вопрос будет решаться прежде всего самими гражданами и владельцем судна.

На борту Diamond Princess находится около 3,7 тыс. человек из более 50 стран. Общее количество зараженных на лайнере сейчас составляет 620.

США отказываются от дальнейшей эвакуации своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess. Между тем, на борту судна остаются около 330 американцев. Они ждут окончания двухнедельного карантина, чтобы вернуться домой, сообщает японский телеканал NHK.

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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