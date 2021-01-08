От коронавируса стали чаще страдать дети и молодежь

Степанов отметил, что коронавирус стал чаще поражать детей и молодежь. Фото: unsplash.com

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в последнее время увеличилось количество заболеваний коронавирусом среди детей и молодежи.

Во время брифинга министр отметил, что Минздрав наблюдает такую ​​ситуацию на территории всей Украины.

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"Обстоятельство, которое я хотел бы подчеркнуть, - это то, что вирусом болеет, как мы видим в последнее время, большее количество детей и молодежи, то есть людей в возрасте до 30-40 лет", - сказал Степанов.

На Рождество в Украине диагностировали 5676 новых случаев коронавирусной болезни. За этот день умерло 83 человека.