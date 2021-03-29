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понедельник, 29 марта 2021 16:50

Ослаблять ограничения рано. Пик третьей волны коронавируса еще впереди - Радуцкий

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Ослаблять ограничения рано. Пик третьей волны коронавируса еще впереди - Радуцкий
Пик третьей волны коронавируса еще впереди. Фото: pixabay.

Смягчать карантинные ограничения в Украине вообще и в Ивано-Франковской области в частности рискованно.

Преждевременно снятые, они спровоцируют новую вспышку эпидемии, предупредил в Facebook председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

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По словам Радуцкого, особую осторожность нужно соблюдать западным областям Украины. Ведь здесь традиционно активный трафик с соседними странами. Тем более, эпидемия вышла на пиковые показатели.

В Польше зафиксировали суточный антирекорд в 35 тыс. инфицированных, в Германии - в 25 тыс.

На Ивано-Франковщине сегодня открыли детсады. А также сняли все полицейские посты на въездах в область, оставили только в Полянице. С 5 апреля планируют возобновить обучение в школах учеников 1-4-х классов.

Европа после определенного смягчения карантина вновь вернулась к жестким ограничениям, заметил Радуцкий.

Что же касается Украины, то эпидситуацию он рекомендует регулировать методами адаптивного карантина. Ограничения должны быть эффективны, но не останавливать экономику.

Ранее инфекционист предупредил, что следующий локдаун введут в ближайшее время.

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