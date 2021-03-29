Инфекционист спрогнозировал сроки новых локдаунов

Иммунолог предполагает всплеск заболеваемости в стране ближе к осени. Фото: pixabay.com

Украину в будущем может ждать несколько локдаунов из-за скачков заболеваемости на коронавирус.

Следующий локдаун введут уже в ближайшее время, прогнозирует инфекционист Вадим Аристов, передает "Украина 24". Он также предполагает всплеск заболеваемости в стране ближе к осени.

"С недели на неделю у нас будет общенациональный локдаун, дальше ситуация немного стабилизируется, и, возможно, если его продержат более 3 недель, она пойдет вниз. Только снимут локдаун - все начнет идти вверх, но с повышением температуры и влажности нам будет немного легче. Далее осенью будет сумасшедшая заболеваемость, и, скорее всего, новый локдаун, далее зимой. И очень важно, чтобы все поняли, что за месяц, как ждут многие бизнесмены, все это не решится", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Транспорт остановят, если ситуация будет критической - Степанов

Усиливать карантинные меры, даже вводить локдаун, в Украине стоит на старте более активного распространения инфекции с целью недопущения коллапса в медицинской системе. Об этом рассказал академик НАН и НАМН Украины, доктор биологических наук Сергей Комисаренко.