Транспорт остановят, если ситуация будет критической - Степанов

Степанов заявил, что в Украине могут остановить транспорт. Фото: Украинская правда

Кабинет министров Украины может остановит транспорт, если ситуация с Covid-19 начнет выходить из-под контроля.

"Главное, чтобы не было коллапса медицинской системы, это основной показатель. Сейчас очень важно соблюдать карантинные ограничения", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Мы обсуждаем вопрос локдауна. Но мы должны балансировать между эпидемиологией и жизнью страны, бизнесом. Моя советница считает необходимым сейчас вводить локдаун вплоть до остановки транспорта. Но мы пока смотрим на ситуацию",- добавил министр.

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Заболеваемость коронавирусом в Украине будет расти ближайшие две-три недели. Количество новых случаев Covid-19 за сутки может достичь 25 тысяч.