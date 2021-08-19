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пятница, 20 августа 2021 14:10

Ошибки выбора рюкзака: что должны знать родители школьников

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Ошибки выбора рюкзака: что должны знать родители школьников
Школьный рюкзак нельзя покупать на вырост. Фото: ukrpublic.com

Школьный рюкзак нельзя покупать по интернету. Обязательно примерьте его ребенку. Верхний край не должен упираться в затылок, а нижний - не давить в спину школьника. И края ранца не должны врезаться в плечи ребенка. Внизу должен быть поясничный упор с валика.

Об этом рассказал Gazeta.ua Игорь Микитюк, ортопед из Житомира.

"Надо смотреть и на жесткость дна. Может быть прорезиненным или пластиковым. С ними ортопедические рюкзаки не будут деформироваться под весом книг и нагружать поясницу. Их нестрашно поставить на пол", - объяснил врач.

Популярными есть ранец и рюкзак. Ранец - каркасный рюкзак с плотной спинкой и лямками. Пластиковые вставки по всей поверхности создают плотный корпус, который распределяет вес по позвоночнику ученика. Поэтому его неудобно носить на одном плече, защищая от искривления спины.

А в рюкзака мягкий корпус. Более подходит для подростков, потому что у них уже окрепла спина.

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От материала сумки зависит долговечность. Плотный полиэстер устойчив к выгоранию и истиранию. Если есть водоотталкивающая пропитка, то защитит книги и тетради от дождя. Должны быть нашиты светоотражающие элементы. Зимой темнеет рано, и они сделают ребенка заметнее на дороге.

Рюкзак не надо покупать на вырост. Его неудобно носить, и вес будет казаться больше, чем он есть на самом деле.

6-летний Марко Данчевский из города Стрый Львовской области установил рекорд Украины в номинации "Наибольшее количество названий стран, воспроизведенных ребенком наизусть по контуру на карте". Мальчик смог правильно назвать 196 стран.

Автор: Екатерина Романчук
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