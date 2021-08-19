Ошибки выбора рюкзака: что должны знать родители школьников

Школьный рюкзак нельзя покупать по интернету. Обязательно примерьте его ребенку. Верхний край не должен упираться в затылок, а нижний - не давить в спину школьника. И края ранца не должны врезаться в плечи ребенка. Внизу должен быть поясничный упор с валика.
Об этом рассказал Gazeta.ua Игорь Микитюк, ортопед из Житомира.
"Надо смотреть и на жесткость дна. Может быть прорезиненным или пластиковым. С ними ортопедические рюкзаки не будут деформироваться под весом книг и нагружать поясницу. Их нестрашно поставить на пол", - объяснил врач.
Популярными есть ранец и рюкзак. Ранец - каркасный рюкзак с плотной спинкой и лямками. Пластиковые вставки по всей поверхности создают плотный корпус, который распределяет вес по позвоночнику ученика. Поэтому его неудобно носить на одном плече, защищая от искривления спины.
А в рюкзака мягкий корпус. Более подходит для подростков, потому что у них уже окрепла спина.
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От материала сумки зависит долговечность. Плотный полиэстер устойчив к выгоранию и истиранию. Если есть водоотталкивающая пропитка, то защитит книги и тетради от дождя. Должны быть нашиты светоотражающие элементы. Зимой темнеет рано, и они сделают ребенка заметнее на дороге.
Рюкзак не надо покупать на вырост. Его неудобно носить, и вес будет казаться больше, чем он есть на самом деле.
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