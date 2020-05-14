Организовали праздник: в прикарпатском селе вспышка коронавируса

О вспышке коронавируса в селе узнали 9 мая. Фото: pixabay

Коронавирус массово вспыхнул в селе Княжолука Долинского района Ивано-Франковской области.

Инфицированного вирусом пригласили на гулянку, заявил главный санврач области Руслан Савчук, передает "Курс".

"Несмотря на карантин, определенное лицо решило провести празднование, пригласив большое количество гостей. Среди них был потенциальный инфицированний посетитель. Ну и оттуда такая вспышка. Я не буду озвучивать фамилии этих лиц из-за защиту персональных данных ", - сказал он.

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Специалисты уже установили круг контактных лиц, среди которых оказались и жители других населенных пунктов. Они лечатся в местной больнице с подтвержденным Covid-19.

О вспышке коронавируса в селе узнали 9 мая. Тогда с подозрением на коронавирус в медучреждения отправили 12 человек, в 4 диагноз подтвердили.

В Ковеле Волынской области зафиксировали 18 новых случаев заражения Covid-19. Вспышка произошла после того, как прихожане на Пасху посетили церковь Архистратига Михаила (РПЦ). Об этом рассказала главный санитарный врач области Наталия Янко.