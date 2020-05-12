Сходили в церковь: зафиксирована смертельная вспышка коронавируса

На Волыни после посещения храма на коронавирус заболели 18 человек. Одна женщина умерла. Фото: volynnews.com

В Ковеле Волынской области зафиксировали 18 новых случаев заражения Covid-19.

Вспышка произошла после того, как прихожане на Пасху посетили церковь Архистратига Михаила (РПЦ). Об этом рассказала главный санитарный врач области Наталия Янко, передают "Волынские новости".

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"Во время эпидемиологического исследования установлено, что 18 человек заболели после посещения церкви Архистратига Михаила. Они посещали церковь в поминальные и пасхальные дни - это вписывается в инкубационный период 14 дней. Также зарегистрирован случай заболевания и у настоятеля храма. Женщина, которая убирала в церкви, умерла ", - сообщила медик.

В последние дни зарегистрировано более 30 новых случаев заболевания коронавирус.

Также отмечается, что вспышка Covid-19 случилась в поселке Череваха Маневицкого района среди прихожан баптистской церкви христиан веры евангельской. Болезнь подтверждена у 12 человек, в том числе у пресвитера церкви.

В Волынской области по последним данным зафиксировано 482 случая инфицирования коронавирусом. Всего в Украине - 15 648.