Определили, когда невакцинированные могут повторно заболеть Covid-19

Иммунная защита после Covid-19 вдвое короче, чем у других эндемичных коронавирусов, которыми можно заразиться. Фото: pixabay.com

Невакцинированные люди могут повторно заразиться коронавирусной инфекцией через уже три месяца после выздоровления.

Иммунитет после заражения является кратковременным, заявили ученые из Йельского университета и университета Северной Каролины, пишет Medical Express.

"Всем, кто заразился естественным путем, стоит сделать прививку после выздоровления. Предыдущая инфекция сама по себе может дать мало защиты. Как и с обычной простудой, из года в год вы можете снова заражаться тем же вирусом", – заявил профессор биостатистики и ведущий автор исследования Джеффри Таунсенд.

Ученые проанализировали шесть типов коронавируса, которыми болеет человек, и пришли к выводу, что иммунная защита после Covid-19 вдвое короче, чем после других эндемичных коронавирусом, которыми можно заразиться. Инфицирование в эндемичных условиях с наибольшей вероятностью произойдет в период от третьего до 63-го месяца после максимального иммунного ответа. В среднем этот показатель составляет 16 месяцев.

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Эффективность вакцины Pfizer в предотвращении заражения Covid-19 снижается с 88% до 47% через шесть месяцев после второй дозы. Людям с ослабленным иммунитетом рекомендуют бустерные дозы Covid-вакцинами Pfizer и Moderna.