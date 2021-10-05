Через полгода эффективность Pfizer уменьшается почти вдвое

Пациент получает вакцину Pfizer в США, 29 сентября / REUTERS

Эффективность вакцины Pfizer в предотвращении заражения Covid-19 снижается с 88% до 47% через шесть месяцев после второй дозы.

Таковы результаты изучения данных электронных медицинских карт 3,4 млн человек в США. Об этом пишет "УП" со ссылкой на Reuters i Lancet.

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Анализ показал, что эффективность вакцины в предотвращении госпитализации и смерти оставалась высокой - 90%. Она эффективна в течение как минимум шести месяцев, даже против очень заразного штамма "Дельта".

Эффективность против "Дельты" - 93% после первого месяца. Она снижается до 53% через четыре месяца. Против других вариантов коронавируса эффективность снизилась с 97% до 67%.

4 октября Европейское агентство по лекарственным средствам EMA решило применять третью дозу вакцины от коронавируса Pfizer через шесть месяцев после второй дозы.

В Литве планируют выплачивать пенсионерам по 100 евро за вакцинацию от Covid-19. Соответствующий проект подготовило министерство социальной защиты и труда страны.