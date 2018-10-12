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пятница, 12 октября 2018 17:03

Определили идеальное время для растяжки тела, который многих удивляет

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Определили идеальное время для растяжки тела, который многих удивляет
Растяжку тела лучше всего делать вечером Фото: politeka.net

Растяжка тела приносит больше всего пользы во время занятий после обеда. Не зная об этом можно себя травмировать. Чтобы получить максимальный эффект для тела, нужно соблюдать несколько простых правил.

Об этом пишет Сosmo.

Согласно исследованиям, эффективность тренировок зависит от температуры тела, которая меняется в сутки несколько раз. Например, с 7 до 9:00 утра температура тела снижена, мышцы находятся в не лучшей форме - в это время стоит делать легкие практики в виде йоги. В это время не рекомендуется заниматься развитием гибкости.

Ведь перед этим мышцы спины необходимо перевести в тонус, укрепить и подкачать и только потом работать с гибкостью. В противном случае это не только малоэффективно для тела, но и опасно, ведь можно получить травмы.

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С 16:00 до 20:00 мышцы находятся в лучшей форме - это время силовых нагрузок и растяжки.

После 20:00 обмен веществ замедляется - соответственно, надо расслабиться и подготовиться ко сну.

Даже привычка проверять вечером электронную почту опасна для здоровья. Подтвердило это исследование, проведенное американскими учеными из Лихайського и Колорадского университетов.

Перечень из 9 подобных привычек, которые лишь на первый взгляд кажутся вполне невинными, подало известное британское издание Daily Mirror.

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