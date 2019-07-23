Опасно для здоровья: почему важно следить за количеством сахара в рационе

Диетолог Светлана Фус рассказала, почему важно следить за сахаром в рационе. Фото: www.pinterest.com

Украинский диетолог Светлана Фус поделилась, почему так важно следить за количеством сахара, который мы потребляем в течение дня.

На странице в Facebook женщина рассказала сколько сахара вы можете съесть во время приемов пищи.

Часто утром нет времени на полноценный завтрак, поэтому здоровой альтернативой многие считают хлопья и мюсли с молоком. Такие завтраки полезными для фигуры не назовешь. В одной порции хлопьев с молоком примерно 4 столовые ложки сахара.

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После такого завтрака ощущение сытости проходит быстро и через час уже хочется чем-то перекусить, чтобы дотянуть до обеда. Часто такие перекусы также бывают сладкими.

Наивно полагать, что фрукты также не несут вред для фигуры. Во фруктах содержится тот же сахар - фруктоза.

Фус напоминает, что большое количество глюкозы и фруктозы в рационе - это слабые сосуды, проблемы с суставами и костной тканью, ухудшение состояния кишечной флоры, повышение толерантности к глюкозе и лишний вес.

Есть простой способ сократить количество сладких продуктов в вашем питании. Оставляйте сладости только небольшим десертом после полноценного приема пищи.

Недавно диетолог Светлана Фус поделилась, жиры должны отсутствовать в рационе. Женщина рассказала, что трансжиры это практически единственный вид жира, в котором нет никаких полезных свойств. Избыточное количество таких жиров ухудшает обмен липидами.