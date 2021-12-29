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среда, 29 декабря 2021 12:01

Omicron атакует Украину: новые случаи подтвердили в нескольких городах

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Omicron атакует Украину: новые случаи подтвердили в нескольких городах
В Украине подтвердили новые случаи инфицирования Omicron. Фото: pixabay.com

По состоянию на 28 декабря в Украине официально выявили пять новых случаев заражения Covid-штаммом Omicron. Их подтвердили в Институте эпидемиологии и инфекционных заболеваний имени Л. В. Громашевского.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Два случая обнаружили у жителей Киева и два - у жителей Киевской области, по одному - во Львове и Днепре. Среди больных две женщины и четверо мужчин. Три человека вернулись из-за границы. Находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах", - говорится в сообщении.

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Сейчас идет эпидемиологическое расследование новых случаев и обследование контактных лиц.

Для минимизации рисков инфицирования новым штаммом Минздрав советует воздержаться от поездок в страны, где распространен Omicron.

Минздрав напомнил, что эффективными профилактическими мерами против любых штаммов коронавируса остаются использование защитных масок, соблюдение дистанции и регулярное мытье рук.

Первый случай Omicron в Украине был подтвержден 18 декабря в главной референс-лаборатории Центра общественного здоровья. Инфицированный ранее болел коронавирусом и был вакцинирован против Covid-19. Пациент перенес болезнь легко и уже получил отрицательный результат ПЦР-тестирования.

Всего в Украине выявили шесть случаев заболевания штаммом Omicron.

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Дата
29
декабря

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