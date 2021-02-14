Оксфордский университет тестировать вакцину от Covid-19 на детях

Исследователи оценят, вызывает укол в возрасте от шести до 17 лет сильную иммунную реакцию. Фото из открытых источников

Вакцину AstraZeneca в Оксфордском университете будут тестировать на детях.

Об этом пишет ВВС. Участие в испытании вакцины AstraZeneca примут около 300 добровольцев, а первые прививки состоятся позже в феврале.

Исследователи оценят, вызывает укол в возрасте от шести до 17 лет сильную иммунную реакцию. Около 240 детей получат вакцину, а другие - контрольный менингитового укол после начала судебного разбирательства.

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С 15 февраля Украина ожидает получить 500 тыс. Доз вакцины от коронавируса AstraZeneсa, закупленных за государственные средства через посредника Crown Agents. Всего до конца февраля Украина должна получить один миллион доз вакцины AstraZeneсa.