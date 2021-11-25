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четверг, 25 ноября 2021 13:08

Одна область отказывается покидать красную зону

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Одна область отказывается покидать красную зону
Львовская область отказывается покидать красную зону. Фото: pixabay.com

Львовская область отказывается покидать червую зону карантина. Областная госадминистрация обратилась в государственную комиссию ТЭБ и ЧС.

Об этом заявил директор департамента здравоохранения Орест Чемерис на брифинге 25 ноября.

Отказ переходить из красной зоны чиновник объяснил приближением рождественско-праздничного периода, что станет очередным фактором риска заболеваний коронавирусом.

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"Во вторник (30 ноября. - Gazeta.ua) будет заседание комиссии ТЭБ и ЧС. И учитывая то, что у нас положительная тенденция и показатели у нас позволяют выйти из красной зоны, мы по просьбе администрации решили пока удерживать на территории красный уровень эпиднебезопасности до более стабильной ситуации", - сказал Чемерис.

Добавил, что сейчас важно соблюдать карантинные ограничения и наращивать показатели вакцинации.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом улучшилась в Киеве, Донецкой, Одесской и Херсонской областях. Это означает, что данные регионы могут вскоре покинуть красную зону.

Во Львовской и Луганской областях полностью стабилизировались показатели распространения Covid-19. Эти регионы могут выйти из красной зоны в ближайшее время, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Готовилась к ослаблению карантина и Одесская область. 22 ноября она должна была выйти из красной зоны карантина, но эпидемиологические показатели не позволили этого сделать. В регионе оставили самый высокий уровень карантинных ограничений.

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