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четверг, 10 сентября 2020 13:36

Одесская область осталась без тестов на коронавирус

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Одесская область осталась без тестов на коронавирус
В Одесской области закончились тесты на коронавирус. Фото: Pixabay

Тесты на коронавирус и реагенты закончились в Одесской области.

За прошедшие сутки в регионе коронавирус диагностировали у 41 человека, рассказал представитель Лабораторного центра МЗ Украины в Одесской области Сергей Дементьев.

По его словам, эти случаи заражения подтвердили в частных лабораториях.

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"Деньги на тест-системы и реагенты есть, но поставщики не могут в достаточном объеме предоставить необходимое, это общенациональная проблема", - сказал Дементьев.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили Covid-19 в 2582 человек, 44 умерли от осложнений, 1174 пациента выздоровели. В целом по стране, по состоянию на 10 сентября,коронавирусное заболевание обнаружили у 145 612 человек, из которых выздоровели 65 877, а 3023 умерли. 76 712 человек продолжают лечиться.

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